Bialetti: cinese Nuo rileva il 78,5% del capitale

Nuo Octagon ha sottoscritto due contratti di compravendita per l’acquisto complessivo del 78,567% del capitale sociale di Bialetti Industrie. Come si legge in una nota, a seguito del closing, atteso entro fine giugno, sarà promossa un’Opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Bialetti, finalizzata al delisting. Nel dettaglio, Nuo Octagon ha perfezionato la sottoscrizione di due contratti di compravendit, uno con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding (entrambe interamente detenute da Francesco Ranzoni, presidente del Cda di Bialetti Industrie) per l’acquisto del 59,002% in loro possesso per un corrispettivo complessivo di 47,334 milioni di euro, e un secondo contratto con Sculptor Ristretto Investment per circa il 19,565% del capitale per 5,731 milioni. Il valore economico effettivo del vendor loan stimato dall’acquirente risulta essere non inferiore a 13,3 milioni, che corrisponde a un valore implicito dell’acquisto delle partecipazioni in Bialetti non inferiore a 42,634 milioni. Assumendo questa valorizzazione del vendor loan, il corrispettivo dell’Opa sarebbe non inferiore a 0,467 euro per azione. "La compravendita si inserisce nell’ambito di una più ampia operazione legata al rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti oggetto dell’accordo di ristrutturazione del debito, finalizzata a promuovere la crescita e lo sviluppo di Bialetti e delle società del gruppo facente capo alla stessa", si legge.