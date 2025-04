Notai, i mutui per comprare casa su del 5,6% nel 2024

Nel 2024, il settore dei mutui nel nostro Paese "è in recupero, rispetto alla forte flessione registrata nell'anno precedente: dopo il calo del 26% osservato tra il 2022 e il 2023, le nuove rilevazioni" da parte dei notai "evidenziano un aumento complessivo dei mutui del 5,6% su base annua, portando il numero dei finanziamenti erogati nel 2024 a 340.611 (contro i 322.098 del 2023)". Lo mettono in luce gli stessi professionisti nei loro consueti Dati statistici. Nel testo si precisa, poi, come non si sia "ancora tornati ai livelli pre-pandemici (erano stati registrati 396.779 mutui nel 2019), ma l'inversione del 'trend' suggerisce un quadro in miglioramento, sebbene ancora condizionato dall'andamento dei tassi di interesse e dall'incertezza economica". Il capitale globale erogato per finanziamenti ipotecari su immobili conferma l'aumento (+9,1%), si sottolinea, "passando da 53.180.271.451 euro nel 2023 a 57.996.070.406 nel 2024". Nel complesso, si legge ancora, lo scorso anno, in Italia, "sono state effettuate 1.040.871 transazioni relative a compravendite di fabbricati in generale, in aumento dell'1%, al confronto col 2023, che ne aveva viste effettuate 1.030.507".