Pasqua e ponti Primavera, in viaggio 10 milioni di persone

Oltre 10 milioni di italiani in viaggio. Sono i numeri per l'esodo di Pasqua e dei ponti di Primavera previsti sulla propria rete dall'Anas, che proprio in vista dell'aumento del traffico legato alle festivita ha deciso di rimuovere fino al 5 maggio 1.045 cantieri, circa l'80% del totale, come annuncia l'Ad di Anas Claudio Andrea Gemme. Sui restanti 278 cantieri inamovibili Anas ha messo a punto un piano di ottimizzazione nei giorni di maggior traffico con percorsi alternativi per le tratte più critiche. Nelle sale operative saranno impegnate 2050 unità di personale tecnico e di esercizio più altre 230 per il monitoraggio del traffico in tempo reale H24 Si tratta di "un'operazione fondamentale per garantire il diritto agli spostamenti con una circolazione più fluida e scorrevole", sottolinea Gemme che garantisce: "Siamo sempre in prima linea, insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine, per tutelare la sicurezza stradale: massima prevenzione, vigilanza in caso di pericolo, soccorsi più tempestivi in caso di incidente o altra emergenza. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette al volante un viaggio sereno". Quest'anno, grazie al maggior numero di giorni di vacanza, sono previste partenze e rientri scaglionati per l'intero periodo. Sulla rete Anas per le festività pasquali saranno oltre sei milioni di viaggiatori mentre la stima delle partenze sulla nostra rete per i ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio ammonta a circa 4,5 milioni di persone. Si calcola una crescita del traffico a partire dall'+8% nella giornata di oggi, mercoledì 16 aprile, per salire a circa il +11% domani, giovedì 17 aprile, e circa il +11% per venerdì 18 aprile. Come negli anni precedenti, le destinazioni preferite dai turisti si confermano le regioni del Centro e le mete turistiche al Sud.