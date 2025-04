Proposta Ztl unica regionale per gli agenti di commercio

Un’unica autorizzazione Ztl valida in tutto il Piemonte per gli agenti di commercio: è la proposta di legge di Fabrizio Ricca (Lega), il cui iter è iniziato in Seconda commissione, presieduta da Marina Bordese. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle zone a traffico limitato, eliminando la necessità di permessi diversi per ogni Comune. Ricca ha evidenziato l’importanza degli agenti di commercio, circa 16mila in Piemonte e Valle d’Aosta, che interagiscono quotidianamente con 45mila imprese, gestendo il 70% dei beni e servizi venduti. La proposta, articolata in sei articoli, sarà inviata al Consiglio delle autonomie locali per un parere, mentre il 28 maggio si terranno consultazioni con i soggetti coinvolti.