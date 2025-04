Bulgari cresce a Valenza, nasce il sito più grande di gioielli

La Manifattura Bulgari (gruppo Lvmh) raddoppia nel sito orafo di Valenza, in provincia di Alessandria, dove nasce "il più grande stabilimento di produzione di gioielli preziosi al mondo". Un progetto che ha il patrocinio del ministero delle Imprese e del Made in Italy. La nuova Manifattura è passata dai 370 posti di lavoro iniziali del 2017 agli attuali 1.100, con l'obiettivo di superare i 1.600 e raddoppiare la capacità produttiva entro il 2029. Il progetto di ampliamento ha portato alla costruzione di due nuovi edifici, che si aggiungono al complesso inaugurato nel 2017: uno destinato alla produzione e l'altro di 1.000 metri quadri alla Scuola Bulgari, collegati alla struttura esistente tramite un ponte sospeso esterno. "La Manifattura Bulgari di Valenza combina responsabilità ambientale, trasmissione del know-how e benessere dei dipendenti. Un traguardo fondamentale nella strategia di integrazione verticale di Bulgari, che punta a sovrintendere l'intero processo produttivo all'interno di un ambiente di lavoro che favorisce innovazione e miglioramento continui. Con artigiani provenienti da oltre 30 nazionalità, la Manifattura Bulgari è un vivace crocevia di culture, animato da una passione condivisa per l'eccellenza" ha spiegato Jean-Christophe Babin, ceo di Bulgari. "Sono passati 14 anni dall'acquisizione di Bulgari, abbiamo mantenuto l'identità italiane del marchio e fatto crescere tante persone, abbiamo aggiunto 2.000 nuovi posti di lavoro. E' un esempio virtuoso" ha spiegato il presidente di Lvmh Toni Belloni. "L'ampliamento di un sito come questo significa anche la capacità di attrarre grandi gruppi internazionali che vengono in Italia e hanno tanti progetti. Richiamare investimenti per il Made in italy in Italia nel circuito del lusso è importantissimo. Stiamo mettendo su un piano per la moda, non solo lusso. Rinnovo l'impegno del governo a sostenere il mondo della produzione e del Made in Italy" ha affermato la sottosegretaria Fausta Bergamotto. "E' un'eccellenza che cresce, si proietta nel futuro e si preoccupa di formazione. E' importante anche la massima attenzione all'ambiente", ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino.