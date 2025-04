Veicoli commerciali, a marzo -14,1%

Nel mese di marzo 2025 il mercato dei veicoli commerciali (portata fino a 3,5 tonnellate) registra una nuova flessione, segnando l'ottavo calo consecutivo a doppia cifra: -14,1% con 17.415 immatricolazioni - secondo i dati dell'Unrae - rispetto allo stesso mese del 2024, perdendo quasi 2.900 veicoli. Il primo trimestre dell'anno consuntiva un totale di 47.724 unità, con una flessione del 15,2% rispetto all'anno precedente. Le immatricolazioni di veicoli elettrici puri si attestano su una quota del 3,2%, in linea con il risultato di febbraio e in crescita rispetto all'1,6% di marzo 2024 penalizzato dall'attesa per l'avvio degli incentivi. Preoccupa inoltre - dice l'Unrae - il clima di incertezza generato dalle tensioni geopolitiche e, in particolare, dagli effetti delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. In questo contesto, desta particolare attenzione l'esclusione del comparto automotive dal rinvio di 90 giorni dell'applicazione dei dazi americani, con potenziali impatti negativi sul mercato europeo. Sul piano normativo, l'Unrae accoglie con favore la presentazione, lo scorso primo aprile, della proposta di Regolamento riguardante i veicoli leggeri, con cui la Commissione Europea intende introdurre una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi di emissione di CO2 fissati per il 2025. "Accogliamo positivamente la proposta della Commissione Europea di introdurre un meccanismo di maggiore flessibilità per gli obiettivi emissivi, ma continuiamo a denunciare con forza la mancanza di interventi concreti di sostegno alla transizione energetica, sia in ambito europeo sia, soprattutto, nel nostro Paese", spiega Michele Crisci, presidente dell'Unrae. "In Italia è urgente prevedere un piano strutturale che includa fondi dedicati alla revisione della fiscalità, in linea con quanto indicato nel Piano di azione automotive europeo, che fornisce raccomandazioni e individua le azioni che le Autorità nazionali, regionali e comunali possono adottare per accelerare l'adozione di veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali", prosegue Crisci.