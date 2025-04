Iveco approvato bilancio 2024 e dividendo

Gli azionisti di Iveco hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 e la proposta di distribuzione di un dividendo in cash pari a 0,33 euro. Si sono espressi a maggioranza a favore della relazione sulla remunerazione per l'anno 2024 e hanno approvato lo scarico di responsabilità per i componenti del consiglio di mministrazione, con riferimento alle attività svolte nell'anno 2024. Sono stati confermati quali executive directors Suzanne Heywood e Olof Persson, e come non executive directors Judy Curran, Tufan Erginbilgic, Clara Fain, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi e Lorenzo Simonelli. Successivamente, il consiglio di amministrazione ha conferito a Suzanne Heywood, Olof Persson e Lorenzo Simonelli le cariche rispettivamente di chair, ceo e senior non-executive director.