DL Pnrr: Province "impegnato oltre l'80% delle risorse"

"Le Province hanno impegnato già oltre l'80% delle risorse assegnate; 1.326 delle 1.650 opere di edilizia scolastica delle scuole superiori sono state completate o sono in via di completamento. Questo vuol dire che, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, a partire dall'aumento spropositato dei costi di materie prime ed energia e la carenza di personale, le Province riusciranno a raggiungere i target loro assegnati. A fronte di questi risultati, chiediamo a Governo e Parlamento di rimuovere gli ostacoli che ancora rallentano la spesa per accelerare ulteriormente il processo di attuazione del Pnrr". Lo ha detto il delegato UPI per l'istruzione e l'edilizia scolastica, Emanuele Ramella Pralungo presidente della Provincia di Biella, intervenendo in audizione alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato sul decreto-legge PNRR. Ramella ha poi evidenziato le richieste prioritarie delle Province: "Per riuscire a realizzare questi risultati e non perdere la sfida del Piano - ha detto ai Senatori - le Province sono state costrette ad utilizzare risorse proprie per le spese non coperte dalle risorse assegnate, a partire dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'elettricità. L'ammontare totale per le 86 Province è di oltre 150 milioni. "Noi chiediamo che in questo decreto si trovi la soluzione per assicurare alle Province la copertura di questi extracosti rendicontabili per i progetti completati, in collaudo o in esecuzione. Inoltre, chiediamo che siano introdotte tutte quelle misure che possono favorire l'accelerazione della spesa, a partire dall'utilizzo senza autorizzazione delle economie di gara per le varianti in corso d'opera, nel rispetto del Codice dei Contratti. Su queste criticità - ha concluso Ramella - chiediamo la massima attenzione del Parlamento".