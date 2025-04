TURISTA FAI DA TE

Gruppo vacanze Piemonte: tutti a Bruxelles da Crosetto jr col presidente del Consiglio

Il numero uno di Palazzo Lascaris, il fratello d'Italia Nicco, fa il tour operator e promuove un viaggio "istituzionale-turistico" alla volta del Belgio. Tre giorni tra Parlamento Europeo, birra e selfie al Manneken Pis. Il clou è l'incontro con il "nipote d'Italia"

Un viaggio tutto incluso (o quasi) nel cuore dell’Europa. O meglio, nel cuore delle istituzioni europee con annessa degustazione di birra, cioccolato, e selfie con il Manneken Pis. Non è l’ultima trovata di un’agenzia di viaggi in cerca di clienti, ma l’iniziativa del presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Davide Nicco, che si lancia nella sua personale versione di operatore turistico istituzionale.

Dal 21 al 23 maggio 2025, Nicco guiderà un gruppo di fortunati alla scoperta di Bruxelles, con tanto di tappa al Parlamento europeo e incontro con l’europarlamentare, suo compagno di partito in FdI nonchè “nipote d'Italia” Giovanni Crosetto. L’annuncio, lanciato con entusiasmo sui social, ha il sapore di una gita scolastica: “Allora... sei pronto per Bruxelles? Vieni con me a fare un salto al Parlamento europeo?”, scrive Nicco sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che sarà “un’occasione unica per vivere Bruxelles in modo diverso: curioso, leggero, ma con lo sguardo attento su quello che conta davvero”.

Il programma, organizzato dalla Cabana Viaggi di Villastellone, comune di cui Nicco è stato sindaco per dieci anni dal 2009 al 2019, prevede un’agenda fitta: partenza da Caselle il 21 maggio, visita al Parlamento Europeo con breve osservazione della seduta plenaria, pranzo a buffet con l’onorevole Crosetto, e poi il classico tour nel centro storico della capitale belga. Non manca il tocco pragmatico: i trasferimenti con mezzi pubblici non sono inclusi e le cene sono libere, il che fa pensare che il consigliere abbia ben chiaro che anche nell'attività di tour operator bisogna fare i conti con i budget.

Una singolare commistione di ruoli che fa sorgere qualche interrogativo: è questa la nuova frontiera della politica di prossimità? O forse, in tempi di astensionismo e disaffezione, portare i cittadini a vedere di persona cosa succede a Bruxelles rappresenta un tentativo di avvicinare le istituzioni europee ai piemontesi? In ogni caso le iscrizioni sono chiuse, in attesa del prossimo viaggio della Nicco Travel Agency.