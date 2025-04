Alessandro Rubini nuovo direttore del Polo del '900

Alessandro Rubini è il nuovo direttore del Polo del '900, scelto all'unanimità dal consiglio di amministrazione. Sostituisce Emiliano Paoletti, che si è dimesso per assumere un incarico in un'altra città. La scelta è avvenuta con un avviso pubblico di selezione al quale hanno risposto 41 candidati, esaminati da una commissione nazionale di alto profilo, composta dal professore Stefano Baia Curioni (presidente), Valentina Bondesan, Linda Di Pietro, Rosa Tarantino e Francesca Velani, che ha proposto al cda, con voto unanime, una rosa dei cinque candidati considerati più idonei. Il cda li ha convocati per i colloqui definitivi, al seguito dei quali ha deliberato la nomina di Rubini. Alessandro Rubini è nato a Milano nel 1980 e si è laureato nel 2004 in economia aziendale per l'arte, la cultura e la comunicazione all'Università Bocconi di Milano presso la quale ha lavorato come docente e ricercatore sino al 2008.