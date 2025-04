CHE TEMPO CHE FA

Maltempo, un Po di allarme

Previsto nelle prossime ore un ulteriore innalzamento dei livelli a causa delle forti piogge che stanno interessando tutto il Piemonte. Sarà prossimo al pericolo nelle zone di San Sebastiano nel Torinese e Crescentino (Vercelli). La situazione in regione

È previsto nelle prossime ore un ulteriore innalzamento dei livelli del fiume Po, a causa delle forti piogge che stanno interessando il Piemonte. A valle di Torino, grazie al contributo degli affluenti che risultano ancora in lieve crescita, il fiume in mattinata sarà prossimo al livello di pericolo nelle sezioni di San Sebastiano nel Torinese e Crescentino (Vercelli), mentre a valle si prevede il superamento della criticità moderata a Valenza e della criticità ordinaria a Isola Sant’Antonio, in provincia di Alessandria. Sorvegliati speciali, però, sono tutti i fiumi e torrenti del territorio piemontese. Nelle prossime ore, infatti, sono attesi ulteriori incrementi dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario.

Nella zona settentrionale della regione i livelli del Toce risultano ancora in crescita e prossimi alla soglia di pericolo. Per il Lago Maggiore è previsto il superamento del livello di guardia in mattinata. Per quanto riguarda il bacino del Sesia nelle sezioni di monte e negli affluenti i livelli risultano stazionari o in lieve diminuzione, mentre a Palestro sono previsti ulteriori incrementi fino al livello di pericolo. Nel Verbano, il Toce ha superato il livello di guardia, mentre l’Ovesca ha superato il pericolo. Il Lago Maggiore è in crescita, ma al di sotto del livello di guardia. Nel Biellese, il Mastallone a Varallo, il Sessera a Pray e il Cervo a Vigliano hanno superato la soglia di guardia. Nel Vercellese l’Elvo a Carisio e il Cervo a Quinto Vercellese hanno superato la soglia di pericolo. Nel Torinese hanno superato il pericolo il Soana a Pont, l’Orco a Spineto, il Chiusella a Parella e il Malone a Front mentre la Dora Baltea a Tavagnasco ha superato il livello di guardia. A sud è stata superata la soglia di guardia dall’Erro a Cartosio (Alessandria) e dal Belbo a Santo Stefano (Cuneo), la Bormida a Piana Crixia (Savona) ha superato la soglia di pericolo. Per il Tanaro i livelli sono in crescita, ma al di sotto del livello di guardia.