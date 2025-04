Maltempo a Torino, ordinanza del sindaco chiude i Murazzi

Pioggia battente anche a Torino, dove per precauzione è stato chiuso l'accesso ai Murazzi del Po. "Al momento non si segnalano particolari criticità in città - precisa una nota di Palazzo Civico -, ma da questa notte, in via cautelativa, è stata disposta con un'ordinanza la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale". "I livelli di tutte le altre aste fluviali sono all'interno delle rispettive soglie di guardia - prosegue la nota - e, per il momento, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare". La Protezione civile della Città di Torino continua a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo e il livello dei fiumi.