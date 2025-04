Nomine partecipate, Chiaia confermato al vertice di Infra.To

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha individuato le persone che intende nominare in alcuni enti partecipati, in particolare Infra.To e Tne. Per la presidenza del Cda di Infra.To viene confermato Bernardino Chiaia, e vengono inoltre indicati Massimo Guerrini e Cristina Manara come componenti del consiglio di amministrazione. Pier Luigi Passoni è indicato come presidente del collegio sindacale, Paolo Rizzello e Fiorella Vaschetti come sindaci effettivi, Maurizio Cacciola e Miriam Denise Caggiano come sindaci supplenti del collegio sindacale. Alla presidenza del collegio sindacale di Tne viene invece indicata Mariangela Brunero, mentre Maria Carmela Scandizzo sindaco supplente del collegio sindacale.