25 aprile: Cirio, in questa festa prevalga spirito condivisione

"In questa festa prevalga uno spirito di condivisione per ciò che ci unisce e che ci permette oggi di essere qui: i valori di libertà, democrazia, rispetto delle persone". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto oggi nell'Aula del Consiglio regionale in occasione delle celebrazioni in vista del 25 aprile. "Abbiamo la responsabilità - ha affermato Cirio - di mettere in pratica il dovere della memoria con la nostra condotta e con il nostro impegno per tramandarla ai nostri figli e alle nuove generazioni". "E per offrire una testimonianza anche scritta di questo importante patrimonio - ha annunciato - la prossima settimana, insieme con il Consiglio regionale, il Museo diffuso, e gli istituti storici della Resistenza, presenteremo una pubblicazione sul 25 aprile che individua 80 luoghi di memoria del Piemonte".