POLITICA & SANITÀ

Liste d'attesa, niente intesa. Strappo tra Regioni e Governo

La Conferenza presieduta da Fedriga nega il via libera al decreto del ministro. I governatori rifiutano l'ipotesi del commissariamento in caso di inadempienze. Schillaci tiene duro. Non si esclude un atto dell'esecutivo per scavalcare il diniego

Lo strappo tra Regioni e Governo sul decreto sulle liste d’attesa, alla fine, è arrivato. La Conferenza presieduta da Massimiliano Fedriga oggi non ha sottoscritto l’intesa sul testo predisposto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, come peraltro anticipato nel caso in cui non ci fossero state le modifiche richieste dai governatori. Non hanno, quindi sortito l’effetto sperato, i tentativi di trovare una soluzione da parte del ministro, peraltro fermo sulle sue posizioni, tantomeno la lettera inviata ieri dalle Regioni al suo capo di gabinetto in cui si offriva lo spirito di collaborazione, ma si ribadiva anche la necessità di quegli aggiustamenti al testo senza i quali il no sarebbe stato inevitabile.

Questione dirimente e irrinunciabile, per i fronti opposti, è quella dei poteri sostitutivi esercitabili dal Governo nei casi in cui le Regioni si dimostrino inadempienti circa i provvedimenti da attuare per ridurre i tempi di attesa per i pazienti che debbono sottoporsi a una prestazione sanitaria. Un nervo scoperto su cui si è consumato il lungo braccio di ferro, per nulla affievolito da un clima sempre più teso con ripetute accuse del ministro nei confronti di alcune Regioni, incolpate di non aver fatto fino ad ora ciò che avrebbero dovuto sul fronte delle liste d’attesa. Accuse accentuate dall’esito delle recenti indagini dei carabinieri dei Nas che hanno accertato come in quasi un’Asl su tre si verifichino gravi irregolarità, come la chiusura delle agende o le liste di galleggiamento, entrambi vietate per legge.

Nel testo su cui Schillaci non vuole cedere è previsto che l'organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il ministero, potrà esercitare il suo potere sostitutivo in caso di mancata individuazione del responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dalla legge. Lo stesso organismo, che nell’esercizio del potere sostitutivo l’Organismo ha gli stessi poteri e incontra gli stessi limiti delle Regioni, è previsto subentri anche nel caso di inadempienze o elusioni nei limiti dell’attuazione delle funzioni da eseguire. Un potenziale commissariamento che le Regioni rifiutano, ma che adesso dopo la mancata sottoscrizione dell’intesa, il Governo potrebbe comunque porre in atto con un atto motivato che autorizza il ministero ad adottare il decreto. Lo scontro, insomma, è tutt’altro che terminato e tutto da scoprire ciò che ne potrebbe derivare non solo nel rapporto, ormai più che teso, tra Regioni e ministro, ma anche per le ricadute sui singoli sistemi sanitari regionali.