Maltempo, l'allerta in Piemonte scende ad arancione

E' stato declassato ad arancione il livello di allerta per il rischio idrogeologico nelle zone del Piemonte che da ieri erano caratterizzate da allerta rossa. Lo dice l'aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) pubblicato nel primo pomeriggio. L'allerta è arancione per le esondazioni dei corsi d'acqua e le frane sul Piemonte settentrionale ed occidentale; criticità elevata sull'asta del Po per deflussi. Domani dovrebbe passare a gialla. Allerta gialla anche per le valanghe, dalle Api Cozie alle Lepontine, Nel pomeriggio sono attese precipitazioni meno persistenti, con temporali sparsi sulle zone di pianura e collina. Entro la sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ovunque e a farsi più sparse. La quota neve sarà mediamente sui 1700-1900 metri, localmente inferiore nelle alte valli occidentali. Domani tempo più stabile ed asciutto.