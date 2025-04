Valle (Pd), tempo passa e il Piano socio-sanitario non c'è

"Sono mesi che l'assessore Federico Riboldi annuncia il nuovo piano sociosanitario: prima entro marzo, poi entro Pasqua, ora chissà. Oggi apprendiamo che un documento preliminare verrà condiviso in maggioranza e sulla base di quello è stata aperta una mail a cui, chi vorrà, potrà candidarsi a essere audito per portare le sue istanze". Così il vicepresidente Pd della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Daniele Valle. "Ricapitolando - afferma Valle - il piano non c'è, chiediamo a tutti di dirci cosa vorrebbero vederci scritto e questo confronto lo teniamo non si sa come e dove. Noi siamo convinti che un piano sociosanitario serva davvero al Piemonte e che non possa diventare l'occasione per una tournée di partito. Occorre un confronto aperto, approfondito e nelle sedi opportune, che sono quelle del Consiglio regionale, che peraltro ha approvato all'unanimità un documento che delineava un percorso condiviso". "Occorre - sottolinea - dare risposte a una domanda di salute che è cambiata, con l'ambizione non solo di difendere il sistema sanitario pubblico, ma di farlo crescere, allargarne le possibilità, valorizzarne le eccellenze". "La nostra apertura a una discussione di merito resta sul tavolo - conclude - il tempo però sta scorrendo senza che questa venga accolta".