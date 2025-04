ACCADEMIA

UniTo e diviso. Silenzio, si vota: nessun dibattito per il rettore

A un mese dal voto, i candidati a succedere a Geuna evitano il confronto pubblico. Solo monologhi: la democrazia sabauda tace. E così il futuro il Magnifico sarà frutto di cordate interne e non di una discussione allargata. Il caso di Giurisprudenza

A poco più di un mese dal voto, in calendario a fine maggio, la campagna per l’elezione del nuovo rettore dell’Università di Torino sembra avvolta in un silenzio surreale, più adatto a un convento che a un ateneo dove il confronto dovrebbe essere il pane quotidiano. Tre i contendenti per succedere a Stefano Geuna: la professoressa di Chimica Cristina Prandi, già vicerettrice alla Ricerca, che propone come prorettore lo storico Gianluca Cuniberti; l’ex direttore di Giurisprudenza Raffaele Caterina, unico uomo in corsa, con la docente di Veterinaria Paola Sacchi come candidata prorettrice; e ancora da Giurisprudenza Laura Scomparin, che punta sul direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia Luca Brazzi per il ruolo di braccio destro. Eppure, nonostante il pedigree accademico e le ambizioni, nessuno sembra avere voglia di incrociare le spade in un dibattito pubblico.

L’unico momento di “quasi confronto” risale al 20 marzo, nell’aula magna di Corso Bramante, al Dipartimento di Medicina. I tre candidati si sono presentati, uno dopo l’altro, per esporre i loro programmi, ma senza mai guardarsi negli occhi o rispondere a una domanda incrociata. Una passerella, più che un dibattito, come se l’Università fosse un’esposizione di monologhi piuttosto che un’arena di idee. E da allora, nulla. Solo incontri singoli, con i candidati che si muovono guardinghi, quasi temessero che un confronto diretto possa rivelare troppo o troppo poco.

Ieri, al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, la situazione ha assunto contorni quasi grotteschi. La direttrice Valeria Marcenò ha invitato la Prandi a presentare il suo programma in territorio nemico, dove i voti saranno spartiti tra Caterina e Scomparin. A quel punto, il professor Ugo Mattei, mai a corto di provocazioni, ha lanciato l’idea di un confronto a tre organizzato dal Dipartimento. Proposta caduta nel vuoto. Si è allora ventilata l’ipotesi di un faccia a faccia tra Caterina e Scomparin, ma anche qui l’entusiasmo era quello di un funerale. Non solo i due non scalpitano per confrontarsi, ma un duello rischierebbe di lasciare campo libero alla Prandi, terzo che gode tra i due giuristi litiganti.

Alla fine, a mettere tutti d’accordo ci ha pensato il professor Marco Pelissero, docente di Diritto penale, che molto democristianamente ha suggerito di rinviare ogni decisione a un eventuale ballottaggio. Tradotto: se ne riparla, forse, quando sarà troppo tardi. E così, l’Università di Torino si avvia a eleggere il suo rettore senza che i candidati si siano mai confrontati pubblicamente. Un capolavoro di democrazia sabauda, dove il silenzio vince e il dibattito perde.