Decisionismo radicale

Dicono che…all’Associazione Aglietta il concetto di democrazia interna sia diventato un optional. I ben informati raccontano di un’iniziativa calata dall’alto che ha lasciato di stucco la base. La campagna sul “diritto alla casa” sarebbe partita senza il consenso degli iscritti, anzi, nonostante il loro esplicito dissenso. La maggioranza degli associati avrebbe infatti espresso perplessità sulla proposta di inserire il diritto all'abitazione in Costituzione, ma i coordinatori, con un colpo di mano degno delle migliori manovre di palazzo, avrebbero tirato dritto per la loro strada. E così, un bel giorno, gli iscritti si sono svegliati scoprendo dai social che l’Aglietta aveva già aderito all’iniziativa di “Ma quale casa?”, invitando tutti a sottoscrivere la proposta di legge sul sito del Ministero della Giustizia. Una sorpresa non proprio gradita, a quanto pare. I maligni insinuano che i vertici preferiscano ormai decidere in splendida solitudine, lontano da fastidiosi confronti democratici. Del resto, perché consultare la base quando si può fare prima? Chissà se questa vicenda aprirà un dibattito interno sull’importanza della partecipazione o se tutto finirà, come spesso accade, in un nulla di fatto.