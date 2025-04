Nel 2024 in Piemonte vendute 64.407 case, +1%, prezzi

In Piemonte nel 2024 sono state vendute 64.407 case, l'1% in più del 2023. "L'anno si è concluso positivamente, grazie al graduale calo dei tassi di interesse sui mutui, che ha rilanciato le compravendite nella seconda parte dell'anno", spiega Marco Pusceddu, presidente di Fiaip Piemonte. "I prezzi delle abitazioni - aggiunge il presidente - sono aumentati mediamente tra il 2% e il 4%, sotto la spinta dell'inflazione, con differenze territoriali significative: salgono nei centri ad alta domanda e a vocazione turistica, mentre sono stabili o in calo nei piccoli borghi decentrati, spesso caratterizzati da immobili da ristrutturare e obsoleti". Secondo l'analisi condotta da Fiaip Piemonte sui dati provvisori dell'Agenzia delle Entrate, il primo semestre ha registrato una flessione del -3,8%, rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre il secondo semestre ha recuperato con il +5,8%. Nel corso dei trimestri del 2024, emerge una progressiva risalita delle compravendite, che ha permesso di recuperare la flessione più significativa dell'8,8% dei primi tre mesi del 2024. Nel secondo trimestre gli scambi sono stati più stabili (+0,7%), per poi passare in campo positivo nel terzo (+6,4%) e nel quarto trimestre (+5,4%). "A invertire la rotta è stata la graduale discesa dei tassi sui mutui rispetto al 2023, anno dominato invece dalla volatilità che aveva frenato il mercato", sottolinea il presidente Fiaip Piemonte. Infatti, a inizio 2024 il tasso fisso era sopra il 4%, per poi scendere, a fine anno, sotto il 3,5%, mentre il variabile si attestava intorno al 5%. Inoltre, i mutui green, destinati a immobili in classe energetica A o B, offrivano condizioni migliori, con tassi vicini al 2,5%. Dal 2018 al 2024 il numero di compravendite è cresciuto più del 23% e oltre il 19% dal 2019. Si guarda quindi con fiducia al 2025: "Le previsioni sono positive. La stabilità incoraggia le intenzioni di acquisto e se i tassi continueranno a scendere potremmo assistere a una nuova fase di crescita delle transazioni" conclude Pusceddu.