Maltempo, il Piemonte chiede lo stato d'emergenza

La Regione Piemonte ha inoltrato la richiesta al governo dello stato d'emergenza per i danni causati dal maltempo. "Ho sentito telefonicamente il vicepremier Tajani e il ministro Musumeci per comunicare la firma della richiesta di Stato di emergenza per gli ingenti danni provocati - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. La situazione piu' critica riguarda il Torinese, e in particolare la zona di Chivasso, dove ha smesso di piovere ma dove si registrano problemi per frane, inondazioni e straripamenti di rii e torrenti. Stessa sorte per Cavagnolo, dove si sono registrati estesi allagamenti che hanno comportato l'evacuazione di una cinquantina di persone presso un centro allestito al palazzetto dello sport comunale, con il supporto logistico della Regione Piemonte.