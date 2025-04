Radicali nelle carceri a Pasqua, Mellano visita Torino

In occasione delle visite nelle carceri italiane organizzate per le festività pasquali dal Partito Radicale, a Torino domenica 20 aprile il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano visiterà il carcere delle Vallette con il presidente dell'associazione Marco Pannella, Sergio Rovasio. La visita inizierà alle 10,15. Al termine, verso le 12.45, la delegazione terrà una conferenza stampa fuori dal carcere. Il carcere di Torino si trova in una grave situazione di sovraffollamento, carenza di personale e con carenze strutturali di ogni tipo. Non ultima la grave vicenda segnalata nei giorni scorsi dai media locali di una donna 50enne detenuta, nonostante l'ordine di scarcerazione, invalida al 100%, che si trova in gravi condizioni di salute senza avere una adeguata assistenza socio-sanitaria. La visita della delegazione inizierà con la visita a questa detenuta.