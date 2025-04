Cala il Po in Piemonte, valori da bollino rosso nel Pavese

Il colmo di piena del fiume Po è transitato nelle sezioni piemontesi, dove i livelli, dopo aver superato la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), sono ora in calo. In queste ore il colmo sta transitando a Ponte della Becca (in provincia di Pavia), con valori superiori alla soglia 3 di criticità (colore rosso) ed è atteso alla sezione di Piacenza nelle prime ore del mattino di domani, con valori superiori anche in questo caso alla terza soglia di criticità. Lo fa sapere l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AiPo). Nell'arco delle prossime 24 ore (a partire dalle 13 di oggi) si stima che i livelli del Po superino intanto la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione) nelle sezioni di Cremona e Casalmaggiore (Cremona). La piena interessa le aree golenali. Si raccomanda prudenza.