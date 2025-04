Rapine in banche del Torinese, arrestata la "banda di Palermo"

Dalla Sicilia in provincia di Torino per rapinare le banche, dopo avere fatto minuziosi sopralluoghi per preparare i colpi. E' l'accusa rivolta ai cinque componenti la "banda di Palermo", arrestati nel capoluogo siciliano dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino coadiuvati da colleghi della Compagnia palermitana Piazza Verdi. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare in carcere per cinque italiani di 30, 48 (due), 49 e 50 anni, sospettati di aver commesso, tra i mesi di febbraio e marzo 2024, due rapine ai danni di filiali bancarie a Osasio e Moncalieri, con un bottino complessivo di oltre 110mila euro in contanti. Per risalire alla banda sono stati analizzati i filmati di videosorveglianza delle banche e dei Comuni. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i 5 viaggiavano separati per non destare sospetti e a soggiornavano a Torino. Usavano auto rubate con targhe contraffatte e dopo le rapine si sono fermati a Torino giusto il tempo di spartirsi il bottino che peraltro - che peraltro è stato per la maggior parte recuperato dagli investigatori nel corso delle indagini - e poi tornavano in Sicilia a bordo di un'altra auto non riconducibile a nessuno di loro. Quattro sono stati portati al carcere Pagliarelli Lorusso di Palermo, il quinto, uno dei due 48enni, è stato raggiunto dalla misura cautelare presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino perché detenuto per altra causa.