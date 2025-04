Nuove piogge, resta allerta gialla in Piemonte

Resta l'allerta gialla per il maltempo su alcune aree del Piemonte, anche per l'arrivo di nuove piogge: il rischio riguarda le zone alpine nordoccidentali, le pianure di Torinese, Vercellese e Novarese, l'Astigiano e il bacino del Belbo, dove avvisa nell'ultimo bollettino Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono possibili "fenomeni torrentizi, locali allagamenti e fenomeni di versante". Dal pomeriggio di oggi sono previste piogge e rovesci in particolare sulla fascia montana e pedemontana nordoccidentale e settentrionale e tra Alpi Liguri e Appennino. Nella serata di domani fenomeni più sparsi con sviluppo di rovesci e temporali, più probabili a nord del Po. In Piemonte il tempo migliora lunedì: grazie all'allontanamento della perturbazione, ci saranno "ampi spazi soleggiati e assenza di precipitazioni significative".