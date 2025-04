Frana in cava in val d'Ossola, nessuna abitazione coinvolta

Una frana si è staccata in una cava a Beura-Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola) nella tarda serata di ieri, intorno alle 22. Il distacco non ha interessato abitazioni e nessuna persona è stata coinvolta. I vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania fanno sapere che il materiale roccioso è in continuo movimento e che lo scenario è in evoluzione anche per il perdurare delle piogge. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti nella zona, che hanno sentito un forte boato e rumore di pietre. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e un rappresentante dell'amministrazione comunale. I lavori di messa in sicurezza sono durati tre ore. Nuove verifiche sono in corso questa mattina.