Confagricoltura, in Piemonte campagna agraria compromessa

“Il bilancio per l’agricoltura è pesante, l’annata agraria potrebbe essere pesantemente compromessa. Il censimento dei danni alle produzioni agricole è appena iniziato: i dati relativi alla superficie colpita sono inevitabilmente destinati a salire”. Lo afferma il direttore di Confagricoltura Piemonte, Lella Bassignana, in relazione all’ondata di maltempo che ha colpito in particolare la regione, con 500 millimetri di pioggia caduti in poche ore su alcune zone circoscritte. In tutta la regione - rilevano i tecnici di Confagricoltura Piemonte impegnati in alcune prime ricognizioni - si segnalano prati e campi allagati, smottamenti nelle aree dei frutteti e dei vigneti, detriti di ogni genere, accatastati, che dovranno essere rimossi e smaltiti.