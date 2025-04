SOCIAL

Ci hanno rotto le uova (di Pasqua). Auguri e propaganda dei politici

Colombe, nonne centenarie, richiami (stonati) alla ricorrenza religiosa, in abiti casual o nascosti dietro foto simboliche: dalla Meloni a Salvini, da Cirio a Lo Russo. Pensierini banalotti da terza elementare, talmente sinceri da risultare disarmanti

Pop e sacralità. Sacro e profano, in un connubio che rischia di rendere blasfema ogni parola. Chi al mare e chi in campagna. Con la nonna centenaria oppure con un grande uovo di cioccolato. La Pasqua dei politici, anche quest’anno, si divide tra messaggi dal tono più istituzionale e la condivisione, sui social, di piccoli momenti di vita privata. Un intermezzo di tranquillità in mezzo ad agende fitte di impegni. La premier Giorgia Meloni sceglie di fare gli auguri ai propri followers con un’istantanea in cui la si vede in primo piano. Camicia bianca, sorriso davanti all’obiettivo, la presidente del Consiglio – reduce dall’uno due statunitense degli incontri con Donald Trump e J.D. Vance – è seduta su una panchina, alle sue spalle una composizione floreale. “Buona Pasqua a tutti voi. Che sia un giorno di serenità, speranza e felicità da condividere con le persone che amate. Un abbraccio sincero, ovunque voi siate”, è il pensiero di Meloni.

Il vicepremier Matteo Salvini, invece, si rivolge per due volte a chi lo segue sulle varie piattaforme. Prima l’immagine di una “tradizionale” colomba bianca, corredata dall’auspicio di una “giornata che sia portatrice di Pace e rinnovamento, con la speranza di un futuro migliore”. Dopo qualche ora, per il leader della Lega, è la volta di un altro simbolo della tradizione pasquale. “La Messa di Pasqua, un raggio di sole, un sorriso pensando ai miei ragazzi, la consapevolezza di essere fortunato, la gioia di sapere che c’è un Dio che ci accompagna e protegge, la gratitudine per il vostro sostegno e il vostro affetto. Buona Santa Pasqua amici, sperando che nel proprio uovo ciascuno trovi la serenità e la fortuna che desidera”, scrive su Instagram, a commento di una foto che lo ritrae, sorridente, subito dopo aver scartato un grande uovo di cioccolato.

Giornata di pausa fuori porta per l’altro vicepremier, Antonio Tajani. “Buona Pasqua da Grottaferrata, bella città del mio collegio elettorale. A pranzo con la mia famiglia! Un po’ di riposo”, scrive su X, accompagnando l’augurio con uno scatto in abbigliamento casual, jeans e sneakers, in una taverna, dove si intravede una tavola imbandita. Prima Tajani aveva postato l’immagine di un crocifisso e l’evocazione: “Gesù Cristo, il Principe della Pace è risorto! Buona Pasqua a tutti voi!”.

Essenziale il leader del M5s Giuseppe Conte. Una card dove lo si vede stringere le mani durante un evento pubblico. Quindi, come se fosse un messaggio scritto a mano, “A tutti voi e alle vostre famiglie i miei più cari auguri di una Santa Pasqua”, in calce la firma. Sul profilo Instagram della segretaria Elly Schlein appare il biglietto social del Pd, con una colomba stilizzata, e la scritta “Buona Pasqua” in bianco su sfondo rosa. Fotografia di famiglia per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva fa gli auguri sui social insieme alla moglie e alla ultracentenaria nonna Maria, “che quest'anno va per i 105”. Carlo Calenda, segretario di Azione, a pranzo al mare con moglie e figli, scherza: “È più difficile coordinare la famiglia per una foto o superare il bipolarismo italiano? Forse la prima. Ma ci ho provato. Buona Pasqua a tutti voi”.

Poi i vertici istituzionali. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che condivide l’immagine di un uovo tricolore e scrive: “Auguro a tutti una Pasqua serena, che porti speranza e gioia da condividere in famiglia e con gli amici. Un pensiero speciale a chi soffre, a chi passerà questi giorni in ospedale o al lavoro per garantirci sicurezza, in Italia e nel mondo”. “In questo giorno di rinascita, il mio augurio è che la luce della Pasqua porti speranza concreta di pace, in un mondo che ne ha urgente bisogno. Un particolare messaggio di affetto e vicinanza va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Santo Padre, al quale si uniscono le nostre preghiere”, è la riflessione del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Che aggiunge: “Esprimo gratitudine a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali alle comunità e un pensiero speciale a quanti vivono momenti di sofferenza o solitudine. Che la Pasqua possa essere per tutti un tempo di conforto, forza e rinnovata fiducia”.

Ed è proprio a quanti in questo giorno di festa è alle prese con i danni del maltempo che ha flagellato il Piemonte rivolge il suo pensiero il governatore Alberto Cirio che correda il messaggio con la foto della Sacra di San Michele, simbolo della regione: “Un abbraccio grande a ognuno di voi e grazie di cuore a tutti coloro che anche oggi, in un giorno di festa, stanno lavorando per dare supporto e sostegno a chi sta vivendo un momento difficile. Buona Pasqua”, con tanto di mene di colomba e cuore. Più impostato, come suo habitus, Stefano Lo Russo che ha postato un video: “Pasqua è il tempo della rinascita, della speranza, della pace – afferma il sindaco di Torino –. La celebriamo in un momento molto difficile, in cui di pace abbiamo davvero bisogno, in Europa e nel mondo. Il mio augurio è di poter trascorrere questi giorni con le persone più care, rafforzando quei legami che fanno la differenza. A tutte e a tutti i miei migliori auguri di buona Pasqua!”. E anche per quest’anno ci siamo tolti il badò.