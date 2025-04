Morto Oddero, ex presidente ente turismo Langhe

"La nostra terra di Langhe e Roero perde un uomo a cui dobbiamo molto del successo che abbiamo oggi". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio a proposito della scomparsa di Giacomo Oddero, che avrebbe compiuto 99 anni il prossimo settembre. Farmacista, entrò poi in politica, prima sindaco di La Morra, poi consigliere e assessore provinciale all'agricoltura. In seguito fu presidente della Camera di Commercio di Cuneo, della Fondazione Crc e dell'Ente Turismo e dell'acquedotto delle Langhe, ma anche dell'Onaf, consigliere nazionale Onav e sommelier ad honorem. "Un visionario - ha detto Cirio - che ha saputo costruire le basi del turismo enogastronomico, consolidando lo stretto legame tra vino e territorio. Un uomo che ho avuto il piacere di conoscere da vicino e con cui ho potuto lavorare fianco a fianco, per tanti anni, nella gestione del turismo. Nella sua esperienza professionale e amministrativa ha sempre saputo cercare e trovare un equilibrio tra le persone e tra i territori. Questa terra lo ricorda anche per la sua preziosa eredità e per quell'intuizione che l'ha portato alla fondazione dell'acquedotto delle Langhe che è stato alla base della crescita e dello sviluppo di questo territorio. Alla sua famiglia e ai suoi cari la vicinanza e il ricordo mio e di tutto il Piemonte: il suo insegnamento continuerà ad essere ispirazione e guida per tutti".