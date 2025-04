Ritirano merce e poi revocano bonifico istantaneo, denunciati

Acquistano in ferramenta alcuni strumenti per l'edilizia, del valore di 1.108 euro, con un bonifico istantaneo che viene revocato dopo il ritiro della merce. I Carabinieri della stazione di Potenza Picena hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria due uomini, un 30enne maceratese di 30 anni, già detenuto presso il carcere di Ancona Montacuto, e un 45enne albanese, domiciliato a Corridonia e sottoposto a misura alternativa alla detenzione, per il reato di truffa in concorso. I fatti risalgono al mese a novembre del 2024 novembre scorso quando, a Potenza Picena, i due uomini avevano acquistato e ritirato in ferramenta strumenti per l'edilizia, attestando al commerciante di aver effettuato il pagamento tramite bonifico istantaneo. Il titolare della ferramenta, dopo aver consegnato la merce ai due uomini, che nel frattempo si erano allontanati, ha scoperto che il bonifico era stato revocato. Per questo l'uomo si era recato presso la Stazione Carabinieri del luogo per formalizzare la denuncia. L'attività investigativa avviata dai militari ha permesso l'identificazione dei due responsabili e il loro deferimento all'Autorità Giudiziaria.