SACRO & PROFANO

Un Papa progressista moderato. Punti "cardinali" del Conclave. Circola pure il nome di Repole

Grande incertezza sulla successione di Francesco. Unica sicurezza è che dopo la sbornia populista non sarà sudamericano. Duello italiano Parolin-Zuppi. Ma c'è chi punta sul vescovo di Torino. Credibile o meno, vista l'età non sarebbe un Santo Padre ma un Padre Eterno

La scomparsa di papa Francesco avvenuta all’improvviso – ma non inaspettata – nel lunedì dell’Angelo ha già aperto, lasciando perdere le apologie, la colluvie delle analisi e dei giudizi sul suo pontificato, difficile da sintetizzare in poche righe. Appena eletto, ricevemmo la testimonianza di un laico che ricopriva un importante incarico all’interno dello Stato della Città del Vaticano e che si trovava accanto all’allora segretario di Stato, cardinale Angelo Sodano, decano del collegio cardinalizio, ma che stava fuori dalla Sistina in quanto non elettore.

Appena si aprirono le porte e comparve la figura del cardinale Jorge Mario Bergoglio rivestito della talare bianca, il porporato astigiano mormorò: «Questa volta ce l’anno fatta...», intendendo con ciò dire che l’ala progressista, uscita sconfitta dai due conclavi del 1978 e del 2005, era riuscita a far eleggere finalmente il suo candidato. Esiste ormai in proposito una vasta documentazione che attesta come la “mafia di San Gallo”, definita così da uno dei suoi principali esponenti, il cardinale Godfried Danneels, che da metà degli Anni Novanta si riuniva nella città svizzera per contrastare Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e favorire istanze liberal e riformatrici, avesse individuato nel cardinale Bergoglio la persona giusta da porre sul Soglio di Pietro.

Progressisti delusi

In questi anni Bergoglio ha però soddisfatto soltanto in parte le attese del gruppo che lo elesse, anzi, secondo alcuni, le ha deluse e su temi di non secondaria importanza come l’abolizione del celibato, l’ordinazione diaconale delle donne, l’apertura alle istanze lgbt ecc. Non solo, il suo stile di governo è stato, come tutti ben sanno, autoritario e verticistico, fatto di stop ad go, senza mai consultare il collegio dei cardinali e nulla curandosi del dissenso, ma coprendo tutto con una retorica e una narrazione che compiacesse i media dominanti. Anche se a volte lo stesso establishment lo censurava quando parlava di aborto o silenziava la drammatica lettera in cui prendeva di mira tutti i guerrafondai. Sulle riforme poi, come quelle della Curia romana o delle finanze, molto ci sarebbe da dire, ma è stato quello dell’unità della Chiesa il vero punto debole di Francesco, che gli osservatori laici o i vaticanisti poco comprendono, ma che è invece ben presente ai vescovi e al corpo ecclesiastico e che peserà nell’elezione del successore, facendo dire ad alcuni che, se proprio dovrà essere – come sembra – un progressista, almeno non sia un sudamericano la cui cifra, rispetto al rigore teologico di un Carlo Maria Martini o un Walter Kasper, è la superficialità e la confusione. O comunque il populismo. Sì perché Francesco è stato soprattutto questo e lo rileva, con acutezza di analisi, Loris Zanatta, storico della Chiesa argentina, nel suo recente libro Bergoglio. Una biografia politica: «Francesco non è un politico, ma un leader che ha assunto un ruolo politico. Non è un ideologo, ma incarna una ideologia, quella del populismo cattolico latino americano, in cui la Chiesa si pone come difensore del popolo contro le élite, come guida sociale oltre che spirituale».

Incognita conclave

Si apre adesso un conclave assai complesso al quale parteciperanno 135 cardinali, e come in molti casi dagli esiti imprevedibili, in cui gli schieramenti spesso si intrecciano e si confondono. Pochi di essi sono in grado di raccogliere la maggioranza dei due terzi, dunque 91 voti, e questo renderà indispensabile raggiungere un compromesso fra gli schieramenti in un collegio cardinalizio in cui, a differenza del passato, pochissimi si conoscono. Per il momento, non ci lanceremo in pronostici sui nomi, ma è noto che si trovi in pole position il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, il quale ha il grande merito di essere un italiano e quindi, per sua natura, incline alla mediazione, conosce la macchina curiale e la diplomazia di cui è il capo, fedele di Bergoglio ma messo da parte e poco consultato. L’altro, sempre se fosse un italiano, è l’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, detto “come tu mi vuoi”, in quanto gioca tutte le parti in commedia e che fa parte della potentissima Fraternità di Sant’Egidio diretta dal papa-laico Andrea Riccardi.

A sorpresa il giovane Repole

Ma c’è una voce che circola da tempo in Roma e che ci corre l’obbligo di riferire, anche se può apparire inverosimile. Se fra i due si verificasse uno stallo e il collegio cardinalizio si fosse orientato comunque su di un italiano, spunterebbe nientedimeno il nome di Sua Eminenza l’arcivescovo di Torino, Roberto Repole. Con un unico vero handicap: a 58 anni non sarebbe più un Santo Padre ma un Padre eterno.