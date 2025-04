Contrasto al lavoro nero a Torino, sanzioni per 33 mila euro

Tre persone denunciate e sanzioni per quasi 33 mila euro sono il bilancio di una serie di controlli dei carabinieri di Torino finalizzati al al contrasto del lavoro sommerso e in nero, nonché alla verifica delle condizioni di salute e sicurezza in diversi locali del capoluogo piemontese e della provincia. Al termine delle verifiche su 15 posizioni lavorative controllate, tre sono risultate irregolari. Le violazioni contestate vanno dalla mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori, alla loro mancata formazione ed addestramento dalla mancata autorizzazione per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro senza preventiva autorizzazione alla mancata redazione del Documento di Valutazione Rischi, all'impiego di lavoratori in nero.