Fiat voluntas sua

Dicono che… ci sia pure un pezzo di storia della vecchia Fiat nella delegazione piemontese in missione nel Michigan con l’obiettivo di “rafforzare il legame tra le economie dei due territori, entrambe strettamente legate al settore dell’automotive e dei trasporti”. A guidare il drappello delle istituzioni, dall’assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano alla vicesindaca di Torino Michela Favaro, è infatti Monica Mailander, con la sorella Carolina fondatrice dell’omonima società di pubbliche relazioni, ma soprattutto figlia di Rodolfo Mailander, fotoreporter legatissimo alla famiglia Agnelli e per molti anni responsabile delle relazioni internazionali per la Fiat. Ora alla presidenza della Vehicle Valley Piemonte, rete tra imprese, istituzioni e ricerca, intende promuovere “il nostro distretto della mobilità come piattaforma di cooperazione internazionale. Vogliamo valorizzare il know-how del Piemonte, la sua capacità di innovare e progettare, mettendolo in dialogo con i principali attori globali della mobilità. Il Michigan e il Piemonte condividono un’identità industriale forte e una visione orientata al futuro. Siamo qui per costruire ponti, creare alleanze e rafforzare l’immagine del nostro territorio nello scenario globale”.