Parte il master per i manager della trasformazione digitale

La digitalizzazione rappresenta uno dei fattori di crescita occupazionale, sia in termini di competenze richieste, sia come elemento distintivo di figure professionali specializzate. Secondo le previsioni Unioncamere, nel quinquennio 2022-2026 la domanda di personale con competenze digitali di base è stimata tra 2,1 e 2,3 milioni di occupati e di figure con capacità digitali avanzate tra le 875.000 e le 960.000 unità. In questo scenario la Master School del Politecnico di Torino apre le iscrizioni alla prima edizione dell'Executive Master in Intelligenza Artificiale e scelte manageriali: innovazioni e strategie per la trasformazione digitale, progettato con Deloitte Consulting. Il percorso formativo si rivolge a manager, professionisti e neolaureati che vogliono operare a livello nazionale e internazionale in aziende di diverse dimensioni e in tutti i settori, governando processi decisionali complessi attraverso l'adozione di tecnologie digitali e soluzioni di intelligenza artificiale. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 maggio. "La transizione digitale richiede nuove competenze, capacità critiche e un approccio consapevole all'uso di tecnologie sempre più pervasive. Questo Executive Master nasce dall'esigenza di fornire le competenze necessarie per tradurre la complessità tecnologica in soluzioni di valore per il business, conoscere soluzioni di intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare i processi aziendali e poter così avere un ruolo attivo nel gestire innovazione e sostenibilità dei processi produttivi e decisionali", spiega Emilio Paolucci, coordinatore del Master e professore ordinario di Strategia e Imprenditorialità al Politecnico di Torino.