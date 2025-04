Torino, 18 progetti di giovani per la neutralità climatica

Dalla mobilità alla gestione dei rifiuti ed economia circolare, dai sistemi energetici alle infrastrutture verdi e soluzioni basate sulla natura, con un'attenzione particolare anche per inclusione sociale e contrasto al cambiamento climatico: sono gli ambiti toccati dai 18 progetti vincitori del Youth Climate Action Fund - Fondo per l'Azione per il Clima dei Giovani della fondazione filantropica Bloomberg, che riceveranno i contributi a fondo perduto per un totale di 81.600 euro per realizzare le iniziative proposte per contribuire all'obiettivo della Città di Torino di neutralità climatica entro il 2030. Nel complesso sono state presentate 33 candidature e i 18 progetti selezionati, proposti da 151 giovani e sostenuti da 18 enti tra associazioni, Ets e incubatori, toccheranno diversi quartieri, come Vallette, Barriera di Milano, Aurora, Mirafiori, San Donato, San Salvario e Borgo Vittoria, con attività anche in scuole, cortili, ospedali. "Le giovani generazioni - sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo - sono il futuro e hanno particolarmente a cuore una delle grandi emergenze del nostro tempo, quella ambientale. Per questo siamo davvero contenti di essere stati scelti per la seconda edizione a far parte di questo programma e di annunciare i progetti vincitori proprio oggi, nella Giornata Mondiale della Terra. Siamo certi - conclude - che il contributo che ragazze e ragazzi porteranno attraverso questi progetti sarà fondamentale nella strada verso la transizione ecologica che come Città abbiamo intrapreso".