Carabinieri, prima donna comandante stazione in V. d'Aosta

Per la prima volta una donna guida una stazione carabinieri in Valle d'Aosta: accade a Verrès, dove dal 16 aprile scorso la comandante è il maresciallo Camilla Landolfo, venticinquenne di Alba (Cuneo). Vincitrice di concorso, ha frequentato il decimo corso triennale allievi marescialli (2019-2022) presso la Scuola marescialli di Firenze, conseguendo prima la Laurea in Scienze giuridiche della sicurezza presso l'Università degli Studi di Firenze e dopo quella magistrale in Giurisprudenza. In precedenza ha prestato servizio, quale sottufficiale in sottordine, presso la stazione carabinieri di Nus dove ha "mostrato di avere una motivazione e capacità professionale per operare nel delicato incarico di comandante di stazione", si legge in una nota dell'Arma. Oggi Landolfo è stata ricevuta dal tenente colonnello Livio Propato, comandante del Gruppo carabinieri di Aosta e dal capitano Chiara Ricciardi, Ricciardi Chiara, comandante della Compagnia carabinieri di Saint-Vincent Chatillon, prima donna ufficiale in Valle d'Aosta.