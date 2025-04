Regione Piemonte, 20 milioni per valorizzare il patrimonio

La Regione Piemonte investirà 20,8 milioni di euro per rafforzare e ampliare gli interventi di riqualificazione degli immobili di proprietà. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, e di quello al Patrimonio, Gianluca Vignale, aggiornando il Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020 - Asse 8 "Sviluppo urbano e regionale sostenibile", grazie a queste ulteriori risorse derivate da economie di spesa e rimodulazioni interne al programma. Tra gli interventi più importanti finanziati o rifinanziati si segnalano la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'ex stazione Porta Milano a Torino, destinata a diventare la sede del Museo ferroviario piemontese (1,8 milioni di euro), la valorizzazione del giardino botanico sperimentale Rea di Trana (Torino), integrato nel Museo regionale di scienze naturali (3,6 milioni di euro), il restauro della casa padronale della Tenuta Cannona a Carpeneto (Alessandria), Centro regionale per la sperimentazione vitivinicola (4 milioni di euro), la riqualificazione del galoppatoio Lamarmora di Venaria Reale, destinato a diventare un hub scientifico e culturale per il Ccr (Centro per il restauro) con il finanziamento del primo lotto (2,5 milioni di euro), la sistemazione dell'area dell'ex stazione Dora, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino (700.000 euro), l'intervento sull'ex colonia Broglia di Ceres, con demolizione dell'edificio pericolante e riqualificazione dell'area (450.000 euro) e la rifunzionalizzazione dell'edificio regionale di Oulx (500.000 euro), nel Torinese. Il buon governo delle risorse si misura anche nella capacità di intercettare i bisogni reali e di dare risposte concrete ai territori" ha sottolineato Tronzano. "Gli immobili oggetto di riqualificazione - ha aggiunto Vignale - saranno resi più sicuri, accessibili, funzionali e fruibili, anche in un'ottica di restituzione alla collettività di spazi che meritano la giusta valorizzazione".