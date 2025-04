TUTTI PAPISTI

Papa, "Troppi 5 giorni di lutto". Radicali: "Deriva teocratica"

Il segretario Blengino invita i sindaci a gesti di "disobbedienza civile", mentre Viale bolla come "sudamericana" la melassa di cordoglio nazionale. A Torino, il consiglio comunale di domani diventa occasione per ribadire il rispetto delle istituzioni laiche

La proclamazione dei cinque giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco non ha convinto tutti, specie laici e laicisti, che la vedono come una reminiscenza del potere temporale della Chiesa Cattolica. Tra questi non possono mancare i Radicali, pronti a dare battaglia in nome della laicità dello Stato. “È inaccettabile”, tuona Filippo Blengino, segretario di Radicali Italiani, in una nota al vetriolo. “Un Paese fondato sul principio di laicità non può permettersi di piegare le istituzioni a un lutto di questa portata per un leader straniero. È l’ennesimo sintomo di uno Stato teocratico, incapace di distinguere il cordoglio dal rispetto dei principi costituzionali”.

Blengino chiama, Viale risponde

Blengino non usa mezzi termini, invitando i sindaci italiani a una sorta di “disobbedienza civile”: “Non esponete le bandiere a mezz’asta, ribellatevi a questa imposizione di Palazzo Chigi”. Un appello che trova sponda anche a Torino, dove il consigliere comunale Silvio Viale, storico esponente radicale, si smarca dalla linea governativa pur riconoscendo la statura di Papa Francesco. “Le bandiere a mezz’asta sono un obbligo in caso di lutto nazionale, e le intendo come un omaggio a un Papa innovatore, che ha voluto condividere con il mondo il suo decadimento fino alla morte”, spiega Viale. “Su molte cose concordavo con lui, dalla vicinanza a detenuti e migranti alla lotta per gli emarginati. Ma su altre questioni, come i diritti delle donne, della comunità LGBT+ e la laicità dello Stato, mi aspettavo più coraggio”.

"Deriva sudamericana"

Il consigliere torinese, però, mette anche le mani avanti su un possibile stop al consiglio comunale previsto per domani: “Non c’è bisogno di annullarlo. Sarà l’occasione per esprimere il cordoglio con interventi brevi, dopo una comunicazione del sindaco”. Ma sui cinque giorni di lutto non transige: “Sono troppi. Nemmeno per un Presidente della Repubblica si arriva a tanto, e per Giovanni Paolo II furono tre giorni. Questa è una deriva sudamericana, un’esagerazione che stride con la nostra tradizione laica”.

I Radicali, dunque, non ci stanno e rilanciano la loro battaglia per uno Stato che tenga ben distinti il rispetto per una figura come Papa Francesco dal dovere di preservare la laicità delle istituzioni. Anche a Torino, la discussione si preannuncia accesa: il consiglio comunale di domani sarà il primo banco di prova per misurare il peso delle proteste.