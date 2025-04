Regione Piemonte, 2,5 milioni per formazione tecnica superiore

La Regione Piemonte ha approvato i corsi Ifts (Istruzione e formazione tecnica superiore) per l'anno 2025. Sono corsi programmati dalle Regioni, interamente gratuiti, finanziati con il Fondo sociale europeo, progettati e realizzati da partenariati costituiti da istituti scolastici autonomi di secondo grado, agenzie di formazione professionale accreditate, università e imprese. Il Pimonte investirà 2,5 milioni di questi fondi per sostenere la formazione tecnica superiore, progettata in collaborazione con le aziende del territorio, per rispondere in modo adeguato ai fabbisogni professionali. Il contenuto dei percorsi formativi fornisce agli allievi una specializzazione nei campi del disegno e della progettazione industriale, del marketing di prodotti del territorio, dell'amministrazione aziendale economico-finanziaria, della programmazione della produzione e della logistica, dell'informatica medica, delle tecniche innovative per l'edilizia, delle tecniche di allestimento scenico, delle tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy, delle tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali, della progettazione e gestione di database. Si consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale. Possono iscriversi i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale di tecnico. È ammessa la partecipazione anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. È previsto un test di ammissione e i corsi durano 800 ore, distribuite in due semestri in un anno, con attività teorica, pratica e di laboratorio. Almeno il 30% del monte ore complessivo dev'essere svolto in azienda, attraverso stage anche all'estero. "È un modello virtuoso di formazione mirata, che risponde alle reali esigenze del tessuto economico piemontese e consente un rapido inserimento lavorativo" dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessora alla Formazione della Regione Piemonte.