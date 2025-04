Torino del cinema, cinque nuovi set entro giugno

Cinque nuovi set, una serie e quattro lungometraggi, sono pronti a partire in Piemonte entro giugno. Altri 27 titoli saranno realizzati "grazie ai 3 bandi per lo sviluppo di film e serie, per il cinema documentario e per cortometraggi". Lo ha reso noto la presidente di Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia, commentando l'avvio del 2025. "Il primo trimestre dell'anno si chiude più che favorevolmente per la Fondazione - ha spiegato - con la realizzazione di 47 progetti, tra cui 3 lungometraggi e 4 serie tv ad alto impatto che hanno prodotto complessivamente 250 giornate di riprese" Nelle due sessioni 2024 Film Commission Torino Piemonte ha sostenuto complessivamente 58 progetti - lo sviluppo di 9 lungometraggi e 5 serie tv, lo sviluppo e la produzione di 37 documentari, la produzione di 7 cortometraggi - chiudendo il quadro dell'attività dell'anno passato che ha visto assegnare una dotazione complessiva di 863.000 euro. Tra i progetti che, sulla base delle richieste del bando, attiveranno una sede in Piemonte nel corso dei prossimi mesi, c'è quello delle romane Matrioska e Volos Film Italiana che realizzeranno rispettivamente I folgorati, serie tv di Delia Simonetti e Hallyu - onda coreana, serie tv di Niccolò Falsetti, mentre è della bolognese Sonne Film il lungometraggio Un'ora e mezza di Lisa Bosi. Sono quattro i progetti proposti da società di produzione piemontese: Elvis non è qui, lungometraggio di Katia Bernardi, produzione EiE; Roots, serie tv di Aksinja Bellone, produzione Lume; Larvae, lungometraggio di Alessandro Rota, produzione Making Movies and Events; Roc e Lola, serie tv di Andrea Giro, produzione Primal Shape.