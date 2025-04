SANITÀ & GIUSTIZIA

Molinette, "alla sbarra gli ex vertici". Rinvii a giudizio per falso e truffa

I pm chiedono il processo per i direttori generali, dirigenti e funzionari che si sono susseguiti alla guida della Città della Salute di Torino. Lo scorso ottobre 25 avvisi di garanzia. Indagini su dieci anni di bilanci dopo l'esposto del Collegio sindacale

Rinvio a giudizio per tutti gli indagati nell’inchiesta su bilanci e libera professione all’interno della Città della Salute. Eccezion fatta per i componenti dei collegi sindacali dell’ultimo periodo (quelli che hanno denunciato in un esposto un “parziale disordine amministrativo e contabile, frutto di negligenze ed omissioni”) e dei direttori sanitari: nei loro confronti è stata prospettata l’archiviazione. La richiesta è stata firmata nelle scorse ore dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Rizzo. I reati contestati, se confermati nell’istanza dei pm che potrebbe peraltro ipotizzarne altri, sarebbero quelli di falso e, per alcuni, anche truffa, per un danno erariale quantificato attorno ai 7 milioni di euro.

L’inchiesta per cui era stata chiesta una proroga deflagrò l’ottobre dello scorso anno quando 25 avvisi di garanzia vennero recapitati ad altrettanti vertici della Città della Salute succedutisi negli anni, così come a dirigenti e funzionari di corso Bramante. Tra i direttori generali indagati e per i quali viene richiesto il rinvio a giudizio, oltre all’ultimo prima dell’affidamento della più grande azienda ospedaliera al commissario, ovvero Giovanni La Valle e l’allora sua direttrice amministrativa Beatrice Borghese, e andando a ritroso Silvio Falco, Angelo Del Favero e Gian Paolo Zanetta.

Dieci anni di bilanci sospetti

Le indagini si sarebbero concentrate sull’approvazione dei bilanci, andando indietro nel tempo di circa una decina di anni dal 2013 al 2023, quindi, coinvolgendo tutti coloro che hanno sottoscritto i documenti contabili di ogni esercizio. Dei presunti reati, secondo la tesi dell’accusa, sono chiamati a rispondere anche i direttori amministrativi.

Alla fine del 2023 il Collegio sindacale nel suo esposto aveva tra l’altro messo nero su bianco che “regna in alcuni settori dell’azienda un parziale disordine amministrativo, frutto di negligenze ed omissioni apparentemente riconducibili al passato, ma che si riflettono ed hanno conseguenze sull’attuale gestione”. L’organo di controllo aveva inoltre evidenziato come “i fatti potrebbero avere impatto sulla correttezza e veridicità dei dati di bilancio”. Dall'inchiesta sarebbero emersi non solo falsi nei bilanci, ma anche comunicazioni "aggiustate" su intramoenia e tempi di visite ed esami.