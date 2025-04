Paolino

Dicono che... Michele Paolino abbia tirato un respiro di sollievo. Nella sua nuova vita di giallista e gestore di una bocciofila, l’ex consigliere comunale e capogruppo del Pd in Sala Rossa ai tempi di Piero Fassino, si è inventato anche manager pubblico. Il problema è che il sindaco gli ha mandato l’avviso di sfratto dal cda di Gtt: deve cedere il posto a una donna per consentire che il siluramento di Serena Lancione non comprometta la rappresentanza di genere. Ma il sindaco Stefano Lo Russo non l’ha certo lascaito a piedi. Prontamente l’ha nominato nel cda di Amiat, la controllata di Iren che si occupa di rifiuti, di cui il Comune di Torino è socio di peso. Peccato, però, che il gettone di presenza sia ben più magro rispetto a quello incassato in Gtt. La voce è arrivata alle orecchie di Lo Russo, che deve essersi adoperato affinché a Paolino arrivasse un’altra prebenda: la nomina nel cda di Asm Vercelli, la multiutility vercellese anch’essa sotto l’orbita di Iren. Con il doppio gettone di Amiat e Asm, Paolino non solo manterrà il suo tenore di “rimborsi”, ma potrebbe addirittura guadagnarci. Una mossa che, come da tradizione, tiene insieme le esigenze di partito, le alchimie delle nomine e il bilancino delle casse personali.