FINANZA & POTERI

Generali, dietro la collina c'è Poggi.

Crt scommette su Caltagirone

La fondazione torinese si schiera con il costruttore romano e assieme a Unicredit punta al secondo tempo della guerra sul Leone di Trieste. Una mossa per accreditarsi con il governo e cercare di contare di più nella governance. I precedenti della coppia Quaglia-Lapucci

Il dado è tratto. Dopo aver ricevuto il mandato di agire “perseguendo gli interessi dell’ente” Anna Maria Poggi schiera la Crt a fianco di Francesco Gaetano Caltagirone nella battaglia del Leone. La fondazione torinese che possiede circa il 2% di Generali appoggia quindi la lista di candidati presentata dal costruttore romano nell’assemblea odierna chiamata a rinnovare il Cda della compagnia assicurativa. Sebbene i risultati finanziari di Generali siano molto soddisfacenti, ha detto una delle fonti interpellate da Reuters, Palazzo Perrone vede nel sostegno a Caltagirone un modo per chiedere un maggiore coinvolgimento degli azionisti nelle discussioni sulle decisioni strategiche. Una scelta, quella della giurista ciellina, verosimilmente concertata con Unicredit, banca conferitaria di Crt, che guarda in prospettiva a quel secondo tempo della guerra per il controllo del gruppo di Trieste che si combatterà su Mediobanca, primo socio di Generali con il 13,04%. Il gruppo Delfin è confermato al 9,93%, mentre il gruppo Caltagirone ha in mano il 6,82%. Unicredit, che fino a ieri era accreditata al 5,2%, è salita al 6,51% del capitale, quota a cui si aggiunge un ulteriore 0,19% tramite una società partecipata. Infine, Edizione della famiglia Benetton ha in mano il 4,83%.

Una mossa inattesa da parte Andrea Orcel che si è affacciato negli ultimi mesi nel capitale di Trieste attraverso quello che è stato da subito etichettato come un investimento finanziario ma dietro al quale si celano probabilmente altre mire. Le ipotesi circolate sono tante, ma è assai probabile che con tale appoggio alla lista Caltagirone il gruppo di piazza Gae Aulenti tenti di ottenere come merce di scambio dal governo un Golden power più morbido su Banco Bpm. Ampi settori del governo, infatti, dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti al sottosegretario meloniano Giovanbattista Fazzolari, così come Caltagirone, hanno criticato aspramente l’accordo di Generali con i francesi di Natixis per dare vita a una joint venture nel risparmio gestito da 1.900 miliardi di asset in gestione. Operazione osteggiata in quanto rappresenterebbe un potenziale rischio per i risparmi degli italiani.

Per quanto riguarda Crt si tratta di una scelta di campo, di “strategia politica”, che però avrà inevitabili ripercussioni sul ruolo futuro della fondazione nello scacchiere nazionale e non poche conseguenze anche sulle casse dell’ente. Nel 2022, la Fondazione ha supportato la lista Caltagirone con Delfin e la famiglia Benetton nella battaglia per il Consiglio di amministrazione di Mediobanca. Era l’era della presidenza di Giovanni Quaglia, che con l’allora segretario generale Massimo Lapucci aveva dato una fisionomia molto “interventista” all’ente: “Una sorta di merchant bank con i soldi destinati alla beneficenza con il principale scopo di collezionare poltrone”, secondo i detrattori. Cambiati i verti la musica non è mutata granché. Di certo tra quanti hanno suggerito a Poggi e cda di schierarsi con l’editore capitolino c’è stato lo storico lobbista di Caltagirone, Fabio Corsico, che è (stato) di casa nelle stanze di via XX Settembre: dal 2005 al 2017 nel cda, presidente del Comitato Investimenti e del Comitato Nomine e dal 2007 al 2017 vicepresidente di Fondazione Sviluppo & Crescita, successivamente nella Fondazione per l’Arte della Crt.

La spallata però non riesce. I soci di hanno votato sostenendo la lista di Mediobanca con il 52,383% del capitale presente in assemblea a favore. Dieci consiglieri verranno assegnati alla sua lista e 3 a quella di Caltagirone, a cui è andato il 36,8% del capitale presente a favore. Per Assogestioni solo il 3,67% dei voti a favore, sotto la soglia del quorum, una disfatta per Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, vero ispiratore dietro le quinte. Il capitale complessivamente presente alla votazione era il 68,77% del capitale sociale. Il nuovo Consiglio di amministrazione del Leone sarà dunque formato dal presidente Andrea Sironi, dal ceo Philippe Donnet e da Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone. Per la lista Caltagirone, confermati Flavio Cattaneo e Marina Brogi, mentre entra nel board l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.