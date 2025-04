25 aprile: Domodossola cancella il corteo, critiche da sinistra

L'amministrazione comunale di Domodossola, dove nell'autunno del 1944 sorse una delle più note Repubbliche partigiane, ha modificato il programma delle celebrazioni per il 25 aprile "nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Sacro Padre e considerato anche il richiamo alla sobrietà". Non vi saranno corteo e sfilata che, da programma, sarebbe dovuti partire da Piazza Repubblica dell'Ossola per arrivare in piazza Matteotti. Cancellata anche la presenza del corpo musicale. Vi sarà soltanto la tromba solista per accompagnare i momenti salienti della cerimonia. "La Festa della Liberazione non è una ricorrenza come le altre: è la pietra angolare della nostra democrazia, il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la dignità e la libertà dopo l'occupazione nazifascista - replicano in una nota i gruppi provinciali del Verbano-Cusio-Ossola di Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Volt -. Celebrarla sobriamente significa svilire il senso profondo di una memoria collettiva che ha permesso al nostro Paese di rinascere dalle macerie della guerra e della dittatura". "Non possiamo quindi condividere nemmeno la decisione di alcune amministrazioni locali, anche nel Verbano-Cusio-Ossola, di ridimensionare le celebrazioni o di limitarsi a momenti simbolici. Si tratta di scelte che rischiano di indebolire la memoria pubblica e di cedere terreno a una visione revisionista e ambigua della nostra storia - conclude la nota -. Le istituzioni hanno il dovere di custodire e trasmettere i valori della Resistenza: libertà, giustizia, uguaglianza, partecipazione".