Ermenegildo Zegna chiude trimestre con 458,9 milioni di ricavi

Il gruppo Ermenegildo Zegna ha chiuso il primo trimestre con ricavi in calo dell'1% a 458,9 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicata una crescita del 4% per i ricavi dei marchi Zegna e Tom Ford Fashion, con le vendite dirette al dettaglio diretta (Dtc) in crescita del 5% e quelle all'ingrosso in calo del 20%. In rialzo del 9% i ricavi registrati nelle Americhe. Commentando i risultati il presidente e amministratore delegato Gildo Zegna sottolinea che "nonostante le sfide ancora presenti nel nostro settore, tutti e tre i nostri brand hanno registrato performance positive nel canale strategico Direct-to-Consumer". "Siamo incoraggiati da questi risultati iniziali positivi - spiega - ma anche pienamente consapevoli delle recenti incertezze geopolitiche ed economiche". "Pur non avendo osservato cambiamenti significativi nel comportamento dei consumatori nei confronti dei nostri marchi - conclude Zegna - restiamo vigili, agili e focalizzati sulle nostre priorità strategiche, sapendo che ciò che conta davvero è la forza dei nostri marchi e il nostro impegno incondizionato a rimanere vicini ai nostri clienti".