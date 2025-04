Anfia, timori per l'auto tra dazi e revisione Piano Ue

"Nel terzo mese dell'anno, il mercato europeo dell'auto risulta in recupero (+2,8%) in parte per via del confronto con un marzo 2024 i cui volumi, in calo del 2,8%, avevano risentito negativamente dell'impatto delle Festività pasquali". Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. "Nel mese tre dei cinque major market (incluso Uk) riportano un segno positivo - spiega Vavassori - a partire dalla Spagna, che chiude a +23,2%, seguita dal Regno Unito, a +12,4%, e dall'Italia (+6,3%). In flessione, invece, la Germania, a -3,9%, e la Francia, in contrazione a doppia cifra (-14,5%). Se da un lato continuiamo a guardare con preoccupazione ai dazi imposti dal governo statunitense all'importazione di autoveicoli e componenti dall'Ue, sperando che la via del dialogo possa scongiurare l'escalation di una guerra commerciale, destinata, tra l'altro, a far aumentare notevolmente i prezzi di vendita delle vetture, dall'altro attendiamo che l'Ue riveda e integri il suo piano d'azione per l'automotive. Non si tratta soltanto di accelerare il raggiungimento di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di modifica al regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e veicoli commerciali leggeri, per calcolare su tre anni (2025-2027), anziché uno, la conformità ai target di emissioni scattati nel 2025 sulle vendite dei nuovi veicoli". Vavassori sottolinea anche la necessità di "una revisione più profonda del piano, che ripristini il principio di neutralità tecnologica alla base di un rinnovato approccio alla decarbonizzazione della mobilità; che preveda di modificare il regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli industriali, i cui produttori sono in egual modo passibili di multe di non-compliance; che ponga in essere misure concrete per la salvaguardia della competitività delle imprese e un piano almeno decennale di rinnovo del parco circolante auto, primo fattore su cui intervenire per l'abbattimento dell'attuale livello di emissioni".