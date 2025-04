Iren: ok bilancio e dividendo 0,128 euro, confermato Dal Fabbro

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Iren ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di dividendo pari a 0,1283 euro per azione. L'Assemblea ha inoltre confermato Luca Dal Fabbro come presidente del Consiglio di amministrazione e nominato i nuovi componenti del CdA. E' quanto si legge in un comunicato della società. "Sono onorato di avere l'opportunità di operare come Presidente di Iren anche per i prossimi tre anni", afferma Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo. "Il mandato appena concluso è stato ricco di sfide che il gruppo ha saputo affrontare con successo, non solo nella prospettiva evolutiva dei nostri business ma anche fornendo risposte puntuali a problematiche dal forte impatto per i nostri stakeholder, come la crisi energetica e la crescita generalizzata dei prezzi". Il gruppo Iren, prosegue Dal Fabbro, "ha registrato una crescita media annua dell'8% a livello di Ebitda, ha realizzato investimenti per oltre 3,1 miliardi di euro e ha distribuito dividendi agli azionisti per 430 milioni di euro. Questi risultati, uniti al consolidamento di realtà importanti come Egea, Iren Acqua, Sei Toscana, Sienambiente, ci permettono di guardare ai prossimi anni con fiducia, seguendo il percorso tracciato nel Piano industriale che conferma il modello multi-business della società". "Continueremo a lavorare con dedizione e impegno per raggiungere i nostri obiettivi, mantenendo sempre al centro i valori che ci contraddistinguono", conclude il presidente.