Destra in "lutto" per il 25 Aprile. Domodossola cancella il corteo

Il sindaco Pizzi coglie l'invito alla "sobrietà" e cancella la sfilata per l’80esimo della Liberazione. L’Anpi insorge: "Una provocazione". Il sindaco di Biella rincara la dose, Gasparri tiene in riga i suoi: "Non cadiamo in polemiche pretestuose"

Eccoci qua, un altro 25 aprile e un’altra polemica che sembra cucita apposta per rinfocolare gli animi. Stavolta, a gettare benzina sul fuoco ci pensa il lutto nazionale di cinque giorni proclamato dal governo per la morte di Papa Francesco. Un periodo di cordoglio mai così lungo, quasi un assist, sussurrano i maligni, servito su un piatto d’argento a chi vuole smorzare i toni delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. E a Domodossola, città simbolo della Resistenza e culla della Repubblica dell’Ossola, il sindaco Lucio Pizzi, indipendente di centrodestra, non si è fatto pregare: corteo cancellato, banda musicale silenziata, cerimonia ridotta all’osso. Risultato? L’Anpi provinciale del Verbano-Cusio-Ossola è partita lancia in resta, e la bagarre è servita.

Una città simbolo

La decisione di Pizzi, che in teoria risponde alla raccomandazione governativa di “sobrietà” per il lutto, ha fatto storcere il naso a molti. Domodossola non è un posto qualunque: qui, tra settembre e ottobre del 1944, nacque la Repubblica dell’Ossola, primo esperimento di autogoverno partigiano in un territorio liberato dal giogo nazifascista. Un’esperienza di democrazia dal basso che ancora oggi è medaglia d’oro al valor militare e meta di pellegrinaggio per ogni Presidente della Repubblica, da Pertini a Mattarella.

L'Anpi non ci sta

Cancellare il tradizionale corteo da piazza Repubblica dell’Ossola al monumento ai caduti, sostituendolo con una cerimonia statica in piazza Matteotti accompagnata da una solitaria tromba, sa di provocazione bella e buona per chi custodisce la memoria di quei giorni. “Una scelta che ci lascia veramente contrariati”, tuona Franco Chiodi, presidente dell’Anpi provinciale, con la voce di chi non ha alcuna intenzione di mandarla giù. “Avremmo almeno voluto un confronto, un minimo di dialogo. Il lutto nazionale non c’entra: un corteo non è una festa in discoteca, è un atto di memoria e rispetto. Per questo invitiamo tutti a radunarsi alle 10 davanti al Comune e a fare una ‘passeggiata antifascista’ fino a piazza Matteotti, dove parteciperemo agli eventi già programmati”. Tradotto: l’Anpi non ci sta e organizza una contromanifestazione, una sorta di corteo parallelo per ribadire che il 25 aprile non si tocca, lutto o non lutto.

Le parole del sindaco di Biella

La mossa di Pizzi, che pure l’anno scorso aveva dichiarato a gran voce “Domodossola è antifascista”, sembra aver colto nel segno, almeno nel far parlare di sé. Ma il sospetto che serpeggia tra i critici è che il lutto per Papa Francesco sia stato un comodo pretesto per ridimensionare una ricorrenza che non ha mai scaldato il cuore di certa destra: non è solo Domodossola infatti a far discutere. A Biella, il sindaco Marzio Olivero, eletto nel 2024 con il centrodestra, ha scelto la celebrazione dell’80esimo della Liberazione per lanciare un messaggio che ha il sapore di un manifesto politico: “È maturo il tempo di restituire il Fascismo e l’antifascismo alla storia, recuperando quell’amor patrio che una contrapposizione ormai antistorica vorrebbe ancora impedire”. Per Olivero, la Resistenza e l’antifascismo sono valori da trattare “con scrupolo”, senza lasciarli strumentalizzare. “Oggi si etichetta come fascista tutto ciò che non si condivide e si veste di antifascismo ogni battaglia politica o ideologia”, ha detto, suscitando più di un sopracciglio alzato. “Chi ha vissuto l’antifascismo ha il diritto di essere collocato nel suo periodo storico, non associato a realtà che nulla hanno a che fare con l’Italia di 80 anni fa. Consegnare alla storia eventi di un secolo fa non significa dimenticarli, ma proteggerli da contaminazioni indebite”. Un discorso che, per alcuni, è un invito alla pacificazione nazionale, ma per altri rischia di suonare come un tentativo di depotenziare il valore dell’antifascismo, proprio mentre a Domodossola il 25 aprile viene ridimensionato.

Il paciere inaspettato

A gettare acqua sul fuoco ci pensa, stranamente, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, che parla di polemica pretestuosa: “Alcuni cercano, quindi, lo scontro, ma queste manovrette non vanno alimentate perché sennò si farebbe il gioco di chi vuole drammatizzare sul nulla in un giorno che, invece, richiede serietà”. E mentre le bandiere tricolori sventolano a mezz’asta per il Papa, la Resistenza torna a essere, ancora una volta, terreno di scontro. Come se 80 anni non fossero bastati a fare i conti con la storia e a capire chi stava dalla parte giusta.