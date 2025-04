CALCIO & FINANZA

Mister bitcoin "ipoteca" la Juve. Elkann prepara l'exit strategy

Tether, colosso delle criptovalute fondato dal torinese Devasini, sale al 10,12% del capitale del club. A questo punto è chiaro che non si tratta di un ghiribizzo da tifoso ma di un investimento con un preciso piano. E tornano a rincorrersi voci sulla vendita. Il ruolo di Andrea Agnelli

Tether Investments, del gruppo della criptovaluta legata al dollaro, ha acquisito altre azioni della Juventus, portando la sua partecipazione totale a oltre il 10,12% del capitale della società, pari al 6,18% dei diritti di voto. Ad annunciarlo è un comunicato della stessa stablecoin, nel quale si aggiunge che “questa mossa strategica segue l’acquisizione iniziale da parte di Tether dell’8,2% del capitale (pari a poco più del 5% dei diritti di voto) del club”, consentendo al gruppo “di aumentare ulteriormente il suo investimento” nella Juventus. È ora il secondo socio dietro la Exor di John Elkann (65,4%) e prima del fondo inglese Lindsell Train (8,7%).

“A ulteriore dimostrazione del suo impegno a lungo termine, Tether è anche aperta a partecipare a eventuali future iniezioni di capitale per contribuire a rafforzare le basi finanziarie della Juventus ed evitare diluizioni della sua posizione”, continua la nota. L’investimento, spiega ancora Tether, “riflette l’impegno a lungo termine per il futuro della Juventus e la sua fiducia nel valore intrinseco e nel potenziale di crescita del club. Segna inoltre l’inizio di quella che si prevede sarà una partnership profonda e reciprocamente vantaggiosa, volta a creare sinergie tra il mondo dello sport e quello della tecnologia: ha il potenziale per apportare un valore ineguagliabile al club calcistico, aprendo nuove strade per la monetizzazione ed espandendo la sua portata globale in diversi continenti e a miliardi di persone”.

A questo punto è chiaro che l’ingresso della società fondata da un torinese, Giancarlo Devasini, e guidata dal genovese Paolo Ardoino, entrambi gobbi, non è estemporaneo e, secondo alcune fonti, potrebbe preludere a un clamoroso passaggio della proprietà del club bianconero. La Juventus, infatti, non è soltanto una squadra di calcio e una società quotata in Borsa, ma da oltre un secolo è uno dei gioielli di una famiglia, gli Agnelli, che ha via via perso blasone e figure carismatiche. Gli eredi, a cominciare dal rampollo John Elkann, con crescente fastidio mettono mano al portafoglio, come sono stati costretti a fare negli ultimi anni con diversi aumenti di capitale: sforzi che peraltro si sono rivelati infruttuosi anche solo sul piano sportivo. Insomma, a Jaki e family, la prospettiva di passare la mano non dispiace affatto, magari anche per togliere di mezzo il cugino del ramo cadetto, Andrea Agnelli, che continua ad accarezzare il sogno di tornare da presidente dopo essere stato costretto a fare le valigie. Che ci sia il figlio di Umberto Agnelli coinvolto, in un modo o nell’altro, nell’operazione? Negli ambienti londinesi la voce gode di un certo credito. Chissà.

Tether ha spostato da poco la sede a El Salvador, paradiso delle cripto, e ha creato la maggior stablecoin al mondo, ossia una valuta digitale stabile perché il suo andamento tende a ricalcare quello del dollaro: un tether (o, meglio, un UsdT), un dollaro; e viceversa. La società, afferente al mondo trumpiano, sostiene di avere oltre 400 milioni di utenti, molti dei quali nei mercati emergenti dove Tether è diventato un sostituto digitale del dollaro, uno scudo dalla svalutazione delle monete locali. L’investimento nella Juventus, hanno spiegato a suo tempo Devasini e Ardoino, punta a integrare “le sue attività digitali, i pagamenti e le competenze in materia di intelligenza artificiale e biotecnologia nel settore sportivo”. Certo, alla base ci sarà pure l’amore per la maglia bianconera e il sogno di rinverdire i fasti della Vecchia Signora, oggi un po’ délabré, ma le ragioni sono assai più prosaiche.