Exor, completato il piano di acquisto azioni da 1 miliardo

Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha completato il piano di acquisto di azioni proprie. La società ha annunciato la chiusura del buyback da un miliardo di euro: 22,96 milioni di azioni ordinarie sono state validamente portate in adesione all'Opa con una risposta superiore alle attese da parte degli azionisti. Dagli azionisti sono state offerte 22.965.749 azioni ordinarie ma Exor ne riacquisterà 12.254.495 al prezzo unitario di 81,6027 euro per azione - corrispondente a un premio del 2% rispetto al valore medio ponderato di mercato (Vwap), come stabilito nei termini dell'offerta. L'ammontare complessivo dell'operazione tocca quindi il tetto massimo previsto di 1 miliardo di euro, pari a circa il 5,5% del capitale sociale ordinario della società. L'operazione si concluderà formalmente il 28 aprile, data prevista per il regolamento. Exor avvierà la cancellazione delle azioni riacquistate, con altre 950.000 azioni proprie già detenute in portafoglio, per un totale del 6% del capitale sociale. Nell'ambito dell'opa ha svolto un ruolo centrale la Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della famiglia, che dopo il regolamento deterrà 114,7 milioni di azioni ordinarie, pari al 51,9% del capitale sociale della società prima dell'annullamento delle azioni.